На шахте в прифронтовом Торецке произошло обрушение угля

Обрушение угля произошло на шахте "Покровская" в Торецке 11 октября, в результате чего один горняк погиб и еще один госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

В 21:20 в Службу спасения "101" поступила информация от дежурного шахты "Покровская" об обвале угля на шахте в Торецке.

ЧП произошло примерно в 20:33 на горизонте 1026/1146 метров 95-го участка. Всего на шахте находилось 116 горняков, из них на аварийном участке - 11.

В 21:35 115 горняков были подняты на поверхность, судьба одного шахтера оставалась неизвестной.

Из поднятых "на-гора" один горняк, 1992 года рождения, был госпитализирован в Центральную городскую больницу в Торецке с предварительным диагнозом - перелом седалищной кости справа, ушиб мягких тканей в области поясницы.

В 22:40 отделением 10 ВГСО было обнаружено тело мужчины, 1978 года рождения, без признаков жизни. В 00:00 12 октября тело поднято на поверхность и передано сотрудникам Национальной полиции.

Технологический процесс приостановлен на аварийном участке, шахта работает в штатном режиме.