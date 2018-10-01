В Бахмуте бывший боевик сдался полиции

Житель оккупированной Горловки, который полтора года служил на передовых позициях террористов, сдался украинским правоохранителям, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По данным полиции, мужчина на российском военном транспорте возил боевиков, минировали окраину города и зерновые поля. Чтобы начать мирную жизнь, бывший участник незаконных вооруженных формирований приехал в Бахмут и сотрудничает со следствием. Операцию по выводу боевика из оккупированной территории провели полицейские совместно с пограничниками.

Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, но добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности. Мужчина воспользовался предоставленным государством шансом.

34-летний горловчанин рассказал правоохранителям, что с конца 2016 года находился в составе НВФ. К террористам наемник пришел в поисках заработка.

После нескольких месяцев обучения новобранцу выдали автомат и экипировали. Он был назначен на должность водителя взвода саперов. В обязанности боевика входило обслуживание боевой машины и доставка военнослужащих на передовые позиции в окрестностях Горловки. Мужчина говорит, что военные «Уралы» были привезены из РФ, а саперы минировали и лесопосадки, и поля с зерном.

По словам экс-наемника, в составе его подразделении было с десяток боевиков, которые служили с 2014 года, остальной личный состав постоянно менялся из-за «текучки».

Впоследствии наемник покинул ряды террористов. Мужчина поехал в РФ, где сменил несколько мест работы, но потом решил начать новую жизнь на территории, подконтрольной Украины.

На данный момент он дает показания и сотрудничает со следствием. Полицейские проверяют деятельность бывшего боевика в составе войск террористической организации «ДНР».