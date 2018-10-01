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Дело Добкина отправили в суд

Сегодня, 17:57 citynews.net.ua | Напечатать

Генеральная прокуратура 11 октября передала в суд обвинительный акт по уголовному производству, где подозреваемым проходит народный депутат Михаил Добкин.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Народный депутат обвиняется по ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью), ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (покушение на мошенничество), ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (покушение на злоупотребление властью) Уголовного кодекса.

Кроме Добкина, подозреваемыми по данному производству проходят его бывший заместитель по мэрии; бывший главный архитектор Харькова; бывший начальник управления земельных отношений; и еще два человека.

По версии следствия, Добкин вместе с другими чиновниками харьковской мэрии в 2008 году способствовали мошенническому завладению земельными участками на территории города. Общая площадь земли - 75 га. Размер убытков, нанесенных территориальной общине Харькова, - более 240 млн гривен.


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