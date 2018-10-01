Пожарные самолеты сегодня совершили 17 сбросов воды в ходе ликвидации ЧС в Ичне

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о ходе ликвидации последствий взрывов в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 14 часов 11 октября двумя пожарными самолетами АН-32П ГСЧС Украины осуществлено 17 сбросов воды (136 тонн), всего с начала работ совершено 38 сбросов воды (304 тонны)", - говорится в сообщении.

Кроме того, организовано заполнение водой 2 пожарных водоемов Минобороны на технической территории арсенала.

Также сообщается, что сейчас в 9 пунктах приема размещены 564 человека, в том числе, 26 детей; им предоставляется медицинская и психологическая помощь.