В Киеве произошел пожар на Кислородном заводе

В Киеве сегодня, 11 октября, произошел пожар на территории одного из заводов на проспекте Отрадном.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 11 октября в 13:13 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о возгорании мусора на территории одного из заводов на проспекте Отрадном.

В 13:54 пожар на площади 150 кв. м был локализован, а в 14:03 -ликвидирован.

Как сообщалось, к ликвидации пожара привлекалось 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава.