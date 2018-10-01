Суд назначил время для последнего слова Януковича

Судья Владислав Девятко объявил перерыв в рассмотрении по сути дела против беглого президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене и пособничестве в ведении войны. Следующее заседание назначено на 12 октября, передает Цензор.НЕТ.

В конце сегодняшнего заседания по делу Януковича судья Владислав Девятко сообщил, что пришло ходатайство от адвоката Александра Байдыка.

Защитник уведомил суд, что хочет закончить выступление в дебатах и просит перерыв, чтоб явиться и договорить. Ходатайство поддержали и адвокаты, и прокуроры, а судьи - удовлетворили. В заседании был объявлен перерыв до 10:00 пятницы, 12 октября.

Кроме окончания выступления Байдыка, в этот день предоставлено время для последнего слова обвиняемого Виктора Януковича.