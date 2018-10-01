Президент будет следить за военными учениями в азовском море

Президент будет следить за военными учениями в азовском мореСегодня, 13:19
В пятницу, 12 сентября, в Донецкой и Запорожской областях состоятся военные учения на побережье Азовского моря.
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
Отмечается, что в учениях примут участие Военно-морские силы Украины во взаимодействии с другими военными формированиями государства.
В частности, будут отрабатываться действия военнослужащих по обороне участка побережья Азовского моря в случае высадки морского десанта условного противника. Подчеркивается, что за ходом обучения будет наблюдать высшее военно-политическое руководство Украины.