Экс-беркутовец получил 9 лет тюрьмы за передачу боевикам данных о приезде Порошенко

Изюмский городской суд Харьковской области приговорил бывшего служащего "Беркута" к 9 годам заключения за передачу боевику так называемой "Донецкой народной республики" информации о расположении, вооружении и перемещении украинских военных, в частности о приезде в штаб АТО в Харьковской области президента Петра Порошенко. Об этом сообщает издание РБК-Украина, ссылаясь на решение суда от 5 октября.

В частности, Андрея Мирутенко признали виновным в содействии совершению террористического акта и незаконном обращении с оружием. По совокупности преступлений он получил 9 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Так, Мирутенко в 2013-2014 годах "выполнял свои функциональные обязанности, в том числе во время Майдана" в составе "Беркута", а после расформирования спецподразделения его отправили в зону проведения антитеррористической операции (АТО).

По версии следствия, экс-беркутовец передавал боевикам информацию об украинских военных. В частности, в июле 2014 года в телефонном разговоре с одним из них Мирутенко рассказал о прибытии в штаб АТО в Харьковской области главы МВД Арсена Авакова и президента Петра Порошенко.

Кроме того, Мирутенко рассказал боевику о плане освобождения Славянска, расположении штаба АТО и наличии военной техники на блок-посте возле Славянска.

Мужчина также хранил у себя патроны, не имея на это разрешения.

При этом сам Мирутенко не признал вину, и на суде утверждал, что не знал о причастности своего собеседника к "ДНР", о приезде Авакова и Порошенко узнал из телевизионных новостей, а техника, о которой он рассказывал, "была на виду" и не скрывалась от посторонних