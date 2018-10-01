Полиция Прикарпатья разыскивает депутата горсовета и его сообщника за 1,5 млн гривен взятки

Полиция Ивано-Франковской области объявила в розыск депутата одного из городских советов Прикарпатья и его сообщника, которых разоблачили на взятке в 50 тыс. евро (почти 1,5 млн гривен).

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Правоохранители установили, что депутат одного из городских советов и бывший сотрудник правоохранительного органа наладили коррупционную схему за решение земельных вопросов. За выделение или предоставление в аренду земельных участков дельцы требовали определенную сумму денег.

В одном из таких эпизодов за решение земельного вопроса в пользу коммерческой структуры депутат и его сообщник требовали от представителя фирмы 50 тысяч евро. В обмен депутат обещал вынести на рассмотрение сессии городского совета и в дальнейшем способствовать принятию решения о предоставлении компании в аренду земли под строительство завода по переработке отходов.

По данным следствия, депутат выдвинул условие - деньги представитель фирмы должен оставить в заранее оговоренном месте. Чтобы полиция не разоблачили депутата, он привлек к преступной схеме посредника - бывшего сотрудника правоохранительного органа. Именно он должен был забрать деньги после того, как вопрос предоставления земли должны были решить.

Когда сообщник депутата забирал деньги в лесополосе, полицейские Ивано-Франковской области попытались задержать фигуранта.

"Последний, поняв, что разоблачен правоохранителями, совершил попытку наезда на полицейских и сбежал с места происшествия. Во время бегства последний "сбросил" средства в придорожную лесополосу", - отметили в полиции.

Правоохранители осмотрели сверток с деньгами и обнаружили обнаружили отсутствие 106 тысяч гривен от общей суммы. Это дает основания полагать, что посредник оставил эти деньги себе для дальнейшей возможности скрываться от полиции.