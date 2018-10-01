Прокуратура Крыма расследует причастность украинских компаний к строительству Керченского моста

"Мы по данному факту открыли уголовное производство и устанавливаем эти факты. Также у нас есть уголовное производство по факту строительства Керченского моста, которое в результате своего строительства наносит существенный вред экологии. По этому поводу проводятся следственные действия, на данное время проводится экологическая, комплексная экспертиза. В рамках этого производства исследуются не только наши отечественные организации, которые якобы принимали и принимают участие в строительстве, а также и иностранные компании", - сказал Мамедов, комментируя информацию о якобы поставках украинского щебня для строительства Керченского моста.

По его словам, прокуратура подготовила ряд ходатайств по оказанию международной правовой помощи для установления причастности иностранных компаний к строительству этого моста, и эти запросы уже направлены в ряд европейский стран.