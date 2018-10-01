Украина обвинила Поклонскую в военных преступлениях

Прокуратура Крыма составила сообщение о подозрении депутату Государственной Думы России, бывшему "прокурору" Крыма Наталье Поклонской в совершении военных преступлений против Украины.

Об этом сегодня сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Генпрокурор сообщил, что Поклонской инкриминируется ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса. В частности, она подозревается в незаконном запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и привлечении к уголовной ответственности ее членов.

Также Поклонская подозревается в госизмене.