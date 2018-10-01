В Черкасском аэропорту хотят срезать асфальт для погашения долгов по зарплате

Государственное предприятие СЕТАМ выставило на продажу асфальт международного аэропорта в Черкассах для погашения задолженности по зарплате сотрудников аэропорта.

Об этом говорится на сайте Минюста.

Стартовая цена за 10 тыс. тонн асфальтобетонного покрытия после фрезерования - 1 230 000 гривен.

Сумма долга по заработной плате перед сотрудниками аэропорта составляет более 1 миллиона гривен.

Дата проведения аукциона - 11 октября.