Более 600 частных домов восстановлены в прифронтовой Авдеевке

Более 600 частных домов, которые были повреждены в результате боевых действий, восстановлены в прифронтовой Авдеевке, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"В целом работы завершены по 602 адресам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что восстанавливать дома жителям Авдеевки помогают спасатели со всей Украины.

В течение 9 октября в Авдеевке бойцы ГСЧС проводили ремонтные работы за 4 адресам по ул. Колосова и пер. Ясиноватский. Всего было установлено 146 листов шифера, 20 м погонных доски и 12 м погонных бруса, демонтированы 227 листов шифера и 23 м погонных конька.