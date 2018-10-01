Военнослужащий из Львовской области получил 14 лет тюрьмы

За дезертирство и государственную измену военнослужащего со Львовщины приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что 8 октября Шевченковский районный суд г. Львова по результатам специального (заочного) судебного разбирательства признал виновным военнослужащего одной из воинских частей Львовщины в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях особого периода) и ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В суде военной прокуратурой Львовского гарнизона Западного региона Украины доказано, что старший солдат в июне 2014 года не явился из лечебного учреждения в воинскую часть и по настоящее время незаконно находится за пределами ее расположения, проводя время по своему усмотрению.

«Кроме того доказано, что указанный боец, по завершению лечения в военном госпитале, решил стать на преступный путь для нанесения вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности Украины. В частности, осужденный вступил в незаконное военизированное формирование "народная милиция" террористической организации "ЛНР", где проходит службу по настоящее время в составе батальона "Заря". При этом, участвовал в боевых действиях против сил АТО в районе г. Дебальцево Донецкой области, неоднократно проявлял интерес к информации о местах дислокации отдельных подразделений одной из воинских частей в зоне АТО и в телефонных разговорах с военнослужащими пытался их отговорить от выполнения боевых задач и перехода на сторону незаконных военизированных формирований террористических организаций "ЛНР/ДНР"», – сообщили в прокуратуре.

Суд учел все обстоятельства, приведенные прокурором военной прокуратуры Львовского гарнизона, и приговорил злоумышленника к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.