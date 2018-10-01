Полиция расследует взрыв гранаты в квартире координатора С14 Сергея Мазура

Полиция расследует взрыв гранаты в квартире координатора националистической организации С14 Сергея Мазура как покушение на убийство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

В полиции напомнили, что в Борисполе Киевской области в ночь на среду в окно квартиры на втором этаже неизвестные бросили взрывное устройство.

"Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, координатор С14 в это время дома отсутствовал, но от взрыва пострадал его отец, который находился в комнате. С многочисленными осколочными ранениями и большой кровопотерей он госпитализирован.

Сам Сергей Мазур сообщил в социальной сети, что последствия взрыва могли быть гораздо серьезнее, но, к счастью, гранату РГД-5 запуталась в занавеске, поэтому основной удар приняла батарея и стол.