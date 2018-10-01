На территории 6-го арсенала продолжаются единичные взрывы

Взрывы боеприпасов на территории 6 арсенала Минобороны вблизи пгт Ичня Черниговской области продолжаются.

По состоянию на 7 утра 10 октября, наблюдаются единичные случаи детонации боеприпасов, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Погибших и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации нет.

В районе ЧП работают более тысячи спасателей, пиротехников и сотрудников спецслужб, а также 212 единиц техники.

Потушен ли пожар по периметру технической территории, не сообщается.