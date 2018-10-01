» » В Мариуполе будут судить живодера, который зарезал щенка на глазах у прохожих

В Мариуполе будут судить живодера, который зарезал щенка на глазах у прохожих

Вчера, 19:31 citynews.net.ua | Напечатать

Жителю Мариуполя, который публично в общественном месте убил животное, грозит ограничение свободы на срок до трех лет. Он ждет приговора суда.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, Мариупольской местной прокуратурой №2 направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины.

«В ходе досудебного расследования установлено, что 22 августа текущего года 60-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на футбольной площадке в Левобережном районе Мариуполя, нарушая нравственные принципы общества в части отношения к животным, нанес ножевые ранения бездомному псу, от которых тот скончался на месте, и расчленил его труп», – говорится в сообщении.

Кроме того, женщине, которая стала свидетелем издевательства над животным, злоумышленник угрожал ножом, и только после вмешательства других прохожих его неправомерные действия были прекращены, а на место совершения преступления вызвана полиция.

«В настоящее время расследование завершено. Обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет», – подытожили в прокуратуре.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 19:40

Ветеранов АТО будут информировать об их правах

Вчера, 17:56

Предварительная причина пожара в ТЦ в Антраците - короткое замыкание электроприбора

Вчера, 17:29

На Луганщине начат ремонт дороги «Врубовка-Горское»

Вчера, 17:04

Боевики продолжают нарушать условия отвода тяжелой техники на Донбассе

Вчера, 15:43

Когда в аптеки поступят вакцины против гриппа

Вчера, 14:46

ГПСУ усилила охрану границы из-за взрывов в Ичне

Вчера, 14:26

Оккупанты усилили контроль за перемещением граждан на оккупированных территориях

Вчера, 13:59

Наев: Склады боеприпасов в зоне ООС находятся под усиленной охраной

Вчера, 13:25

В Станице отремонтируют прифронтовое медицинское учреждение

Вчера, 12:56

В Минобороны подтвердили информацию о 3 пострадавших на Донбассе военных

Вчера, 12:22

В зоне ООС веден пилотный проект относительно порядка работы волонтеров

Вчера, 11:49

Взрывы под Ичней: В СБУ заявили о возможной диверсии

Новости Украины:

Вчера, 19:31

В Мариуполе будут судить живодера, который зарезал щенка на глазах у прохожих

Вчера, 18:14

В Запорожье задержали боевика "ДНР"

Вчера, 17:52

Ликвидация последствий взрывов под Ичней продлится круглосуточно

Вчера, 17:26

Генштаб: Пожару на 6 арсенале предшествовали четыре взрыва

Вчера, 17:24

В Украине число заболевших корью продолжает расти

Вчера, 17:19

США требуют от РФ немедленно освободить Сенцова и других политзаключенных

Вчера, 16:59

Украина и Турция договорились о совместном производстве средств радиосвязи

Вчера, 15:43

Когда в аптеки поступят вакцины против гриппа

Вчера, 14:46

ГПСУ усилила охрану границы из-за взрывов в Ичне

Вчера, 14:24

В Кривом Роге горел Дворец культуры, погиб мужчина

Вчера, 13:59

На Закарпатье чиновников и депутатов проверят на наличие венгерского паспорта

Вчера, 13:22

Украина в ООН попросила помощи ЕС, чтобы остановить «агрессию России» в Азовском море

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 