В Мариуполе будут судить живодера, который зарезал щенка на глазах у прохожих

Жителю Мариуполя, который публично в общественном месте убил животное, грозит ограничение свободы на срок до трех лет. Он ждет приговора суда.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, Мариупольской местной прокуратурой №2 направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины.

«В ходе досудебного расследования установлено, что 22 августа текущего года 60-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на футбольной площадке в Левобережном районе Мариуполя, нарушая нравственные принципы общества в части отношения к животным, нанес ножевые ранения бездомному псу, от которых тот скончался на месте, и расчленил его труп», – говорится в сообщении.

Кроме того, женщине, которая стала свидетелем издевательства над животным, злоумышленник угрожал ножом, и только после вмешательства других прохожих его неправомерные действия были прекращены, а на место совершения преступления вызвана полиция.

«В настоящее время расследование завершено. Обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет», – подытожили в прокуратуре.