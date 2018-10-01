Генштаб: Пожару на 6 арсенале предшествовали четыре взрыва

Пожарам на 6-м арсенале предшествовали четыре взрыва в разных местах арсенала.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Родион Тимошенко на брифинге, сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно докладу начальника 6-го арсенала, 9 октября, около 03:25 дежурный части сообщил о 4 взрывах на технической территории, в результате которых возник пожар. С целью тушения пожара начальник арсенала оперативно применил штатный пожарный танк ГПМ-54.

Также Тимошенко отметил, что с целью рассредоточения в последнее время из арсенала вывезено около 50% боеприпасов с площадок хранения в защищенные хранилища других арсеналов и складов.