США требуют от РФ немедленно освободить Сенцова и других политзаключенных

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине требует от России немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных Кремля.

Об этом сообщает Twitter посольства.

В посольстве отмечают, что США соглашаются с заявлением ЕС относительно освобождения украинских политзаключенных.

"Соглашаемся с нашими партнерами из ЕС: своей голодовкой в знак протеста Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность. Россия должна немедленно освободить всех украинских политзаключенных и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.