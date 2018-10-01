На Закарпатье чиновников и депутатов проверят на наличие венгерского паспорта

В Закарпатской облгосадминистрации обещают проверить владельцев венгерских паспортов из списка "Миротворца" на предмет того, действительно ли они являются государственными служащими.

Об этом заявил заместитель председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас, - сообщает "Укринформ".

"Мы не знаем, откуда эти данные и мы не можем проверить достоверность этой информации из списка "Миротворца" относительно лиц, о которых там идет речь как о владельцах венгерских паспортов, находящихся на госслужбе. Но в области проверят данные списка "Миротворца" - это сделать легко по опубликованным фамилиям. Другое дело, что не все люди из списка "Миротворца" являются госслужащими - некоторые просто депутаты, а закон запрещает двойное гражданство только госслужащим", - сказал Галас.

Он отметил, что в списке "Миротворца" владельцев паспортов встречается имя чиновника, которого в 2016 году председатель Закарпатской ОДА Геннадий Москаль уволил с должности начальника управления образования Береговской РГА, - именно из-за факта наличия у него венгерского паспорта.

"Речь о Ласло Лэндела. В 2016 году, когда вступил в силу закон о запрете двойного гражданства для госслужащих, он был уволен с должности по приказу Москаля. Это был единственный на Закарпатье прецедент увольнения из-за двойного гражданства, сейчас Лэндел еще судится, насколько мне известно, хочет восстановиться в должности. Он, кстати, остается действующим помощником Ивана Балоги, народного депутата. Мы тогда давали номер его венгерского паспорта серии ВН №1379502, оформленного на фамилию Lengyel Laszlo, 04.09.1972 года рождения. Если номера совпадают с указанными на сайте Миротворца, то опубликованная там информация — достоверна", — сказал Галас.

По ссылке, на сайте Миротворца, действительно есть номер паспорта Ласло Лендєла - ВH 1379502.

Как отмечает Галас, информацией, которая опубликована "Миротворцем" трудно оперировать, поскольку доказать что-то этими данными в суде будет очень сложно.

Как ранее сообщалось, 8 октября сайт "Миротворец" опубликовал список из 313 закарпатцев, владельцев венгерских паспортов, которые являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления. В списке Миротворца эти люди появились из-за того, что "присягнули на верность Венгрии", состоя на государственной службе и в органах местного самоуправления.