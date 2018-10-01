Балух прекращает голодовку

Осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух решил прекратить голодовку.

Об этом говорится в обращении Балуха, которое на пресс-конференции в Киеве зачитал архиепископ УПЦ КП Климент, передает Радио Свобода.

Как известно, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.