Три трассы на Черниговщине перекрыты

Служба автомобильных дорог в Черниговской области в связи с чрезвычайной ситуацией сообщает о запрете движения следующими дорогами государственного значения:

- запрещено движение по дороге Р-68 Талалаевка - Ичня - Тростянец - Сокиринцы - /Н-07/ от Талалаевки в сторону Ичне и от Парафиевки в сторону Ични;

- закрыта дорога Т-25-27 Новый Быков - Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырища-Ичня.

- закрыто движение по дороге Т-25-24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и со стороны дороги Н-07 до Ични.

По состоянию на 6:30 свободный проезд по дорогам М-02 Копти-Глухов-Бачевск, Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин, Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях. Проходит заседание штаба чрезвычайных ситуаций при облгосадминистрации.