Трагедия в Черниговской области: взорвался склад боеприпасов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что с места взрыва 6-го Арсенала вблизи города Ичня Черниговской области эвакуировано около 10 тыс. лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ГСЧС сообщили, что территория 6-го Арсенала составляет около 682 гектаров, из которых 402 гектара являются технической территорией.

"Организованно эвакуацию населения из зоны возможного поражения. К эвакуации привлечен автотранспорт. Эвакуировано около 10 тыс. лиц", - сообщили в службе.

Также сообщается, что с 4:22 было закрыто воздушное пространство в радиусе 22 км, а также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного движения. По тревоге был подняты подразделения ГСЧС, Нацполиции и Нацгвардии.

"К месту происшествия направлено 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГСЧС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции с г. Киева и Киевской области количеством 150 человек и Нацгвардии - 100 человек с подготовленными бронегрупами для патрулирования места происшествия", - сообщает ГСЧС.