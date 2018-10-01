В ГФС назвали количество людей, получающих зарплату в конвертах

В Украине 8 миллионов украинцев из числа работающих получают зарплату в конвертах. Проверки субъектов хозяйствования на предмет выплат серых зарплат показали, что 46% имеют такие нарушения. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя ГФС Украины Евгений Бамбизов, передает ZN.UA.

«По данным Госстата, 8 млн из 26 млн работающих украинцев получают зарплату в конвертах - полностью или частично. То есть масштабы весьма существенные», - подчеркнул он.

Тенизация оплаты труда приводит к недополучению огромных сумм налогов местными бюджетами, добавил чиновник.

«В свою очередь, штрафная санкция за одного неоформленного работника составляет 112 тысяч гривен», - отметил Бамбизов.