В Карпатах умер львовский турист

В Карпатах во время прохождения туристического маршрута в районе горы Петрос умер турист со Львова, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

6 октября в 14:05 раховским спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи одному из 15 туристов, которые путешествуют по Карпатам.

Как стало известно, во время прохождения туристического маршрута в районе горы Петрос резко ухудшилось самочувствие одного из туристов, 1963 года, жителя Львова.

Для проведения поисково-спасательных работ к месту были направлены четверо спасателей и одна единица техники Ясинянского горного поисково-спасательного отделения.

Однако в 14:40, врач, входивший в состав группы туристов, констатировал смерть мужчины.

В 23:10 тело погибшего спасателями было доставлено в Раховскую районную больницу. Причина смерти устанавливается. Наиболее вероятно, что мужчина умер в результате сердечного приступа.