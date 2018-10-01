Главный тренер "Арсенал-Киев" Вячеслав Грозный признан лучшим наставником по итогам 11 тура чемпионата Украины. Об этом сообщается на сайте Премьер-лиги.

Под руководством коуча киевский клуб обыграл в гостях "Ворсклу" со счетом 2:0. Для украинского специалиста этот матч стал дебютным после назначения, а "Арсенал-Киев" добыл всего вторую победу в сезоне.

Кроме того, автор дубля в ворота полтавского клуба Сергей Гринь стал лучшим игроком 11 тура УПЛ.