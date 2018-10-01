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Комитет ВР поддержал снятие неприкосновенности с Колесникова

Сегодня, 14:59 citynews.net.ua | Напечатать

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту рассмотреть по существу представление генпрокурора Юрия Луценко о привлечении к уголовной ответственности нардепа от «Оппозиционного блока» Дмитрия Колесникова.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в понедельник, 8 октября, сообщает «Украинская правда».

Перед этим выступил глава ГПУ, который отметил, что нардеп подозревается в злоупотреблении властью.

По данным представления, в 2012 году, будучи главой Агентства госимущества Украины, он подписал документы, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпусов государственного предприятия «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки» в Днепре.

Луценко утверждал, что Колесников действовал незаконно в интересах третьих лиц, в которые дальнейшем приобрели эти помещения и вырезали и распродали станки, которые были стратегически важным для страны и должны были использоваться для оборонно-промышленного производства.

В свою очередь Колесников и его адвокаты утверждали, что преступления как такового не было, поскольку, отчуждение имущества произошло по решению городских властей Днипра, а подпись ним относился после представления полного пакета документов руководства института, которое настаивало на убыточности предприятия.

Колесников утверждал, что имущество и помещения в то время не использовались и руководство стремилось сдавать их в аренду, чтобы получить средства для того, чтобы оплатить задолженность перед налоговой службой и пенсионным фондом.

Также нардеп утверждал, что уголовное производство в отношении него стало возможным только потому, что власть преследует активных политиков.

После выступлений между Колесниковым и Луценко началась ссора, в которую вмешался председатель регламентного комитета, и заявил, что они говорят политическими лозунгами. Он несколько раз должен был их перебивать и успокаивать

Председатель комитета отметил, что высказывания генпрокурора в адрес нардепов являются некорректным и слишком эмоциональным.

Луценко ответил, что законом ему не запрещается быть эмоциональным и он сам решает, как себя вести, а также пригрозил покинуть заседание комитета.

После того, как все успокоились, члены комитета ставили уточняющие вопросы как генпрокурору, так и прокурору по указанному делу Виталию Самоткану.

Но инициативу с ответами перехватывал Луценко, который утверждал, что признаки умысла в действиях Колесникова есть, а из-за денег он совершил преступление, или по другим мотивам, должно выяснить следствие после снятия с него депутатской неприкосновенности.

Он добавил, что, по его мнению, есть достаточно оснований для объявления подозрения, но перед тем, как его огласить, следствие может воспользоваться такой возможностью, как изучение телефонных трафиков и других документов, после чего вменяемая статья может быть или смягчена, или наоборот стать более серьезной.

При обсуждении вопроса снятия неприкосновенности депутаты высказывали недоверие к умышленности действий Колесникова, а также настаивали на том, что убедительность доказательств и их обоснованность в представлении Луценко недостаточна.

Отдельные члены комитета настаивали на избирательности правосудия.

После нескольких минут перерыва, и повторных выступлений Луценко и Колесникова, члены комитета утвердили вывод рекомендовать Верховной Раде рассмотреть по существу представление Генпрокурора о привлечении к уголовной ответственности нардепа от Оппоблока.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности депутатов от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева.


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