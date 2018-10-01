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В Минздраве анонсировали запуск новых этапов медреформы

Сегодня, 11:39 citynews.net.ua | Напечатать

Во второй половине следующего года Министерство здравоохранения планирует запустить для украинцев бесплатную диагностику — рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию сердца и другие обследования, сообщает «Сегодня».

Услуги оплатит Нацслужба здоровья, но только если на диагностику направляет семейный врач. Бесплатными будут и визиты к докторам вторичной медицины, но тоже по направлению терапевта. Посетить узкого специалиста можно и без направления, но такая консультация обойдется пациенту в копеечку.

Платными станут и другие услуги, например, те, которые относятся к сфере эстетики и косметологии.

«Медучреждения смогут предоставлять эти услуги платно официально», — уточняет глава Минздрава Ульяна Супрун.

Единый перечень платных услуг в больницах ведомство обещает обнародовать в ближайшее время.

Одним из шагов медреформы в 2019 году станет запуск электронных медкарт. Все данные о здоровье пациента обещают оцифровать. В карту хотят добавить электронные направления к специалистам вторички, рецепты на «Доступные лекарства» и больничные. В связи с этим в Минздраве советуют главам городов и общинам закупить в свои больницы компьютеры.

«Нужно скорее реорганизовать медучреждения в коммунальные некоммерческие предприятия и создать привлекательные условия для работы медиков», — добавляют в ведомстве.

В проекте бюджета на следующий год на здравоохранение предусмотрено 92,3 млрд грн — на 9,5 млрд грн больше, чем в этом. На первичку хотят выделить 15,3 млрд грн, на вторичку — 2 млрд грн, на экстренную медпомощь — 1 млрд грн.

Напомним, в этом году в рамках медреформы около 18 млн украинцев уже выбрали семейного врача. За последние три месяца 161 медучреждение, заключившее договор с Нацслужбой здоровья, получили почти 820 млн грн.

Многим врачам электронные медкарты по душе.

«Могу в пару кликов увидеть всю историю болезни пациента: его жалобы другим врачам, их мнение и выписанные препараты — это помогает в диагностике. Во время приема заношу данные сразу в программу, это полностью избавляет от бумажной волокиты», — рассказал невропатолог из частной больницы Александр Николаенко.

Он считает, что система е-карт будет, кстати, и в госклиниках, но сомневается, что власти смогут обеспечить каждого врача компьютером.

Медики будут рады и бесплатной диагностике.

«Рентген у нас бесплатный, но мы берем плату за расходники — на них финансирования не дают. Если пленки оплатит государство — и пациентам будет приятнее, и сотрудникам меньше мороки с их закупкой», — считает терапевт Тамара Глинник


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