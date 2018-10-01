На Львовщине состоялись тактические учения

Во Львовской области, в пункте постоянной дислокации Теребовлянского зенитного ракетного полка воздушного командования «Запад», состоялся первый этап тактических учений с боевой стрельбой, передает УНН.

Во время учений проверено приведения полка в высшие степени боевой готовности и практически отработаны выход отдельных зенитных ракетных дивизионов в новые позиционные районы с целью проверки боевого слаживания. Кроме того, личный состав полка совершил заступления на боевое дежурство по противовоздушной обороне и провел боевую работу, как по имитируемым воздушным целям, так и по реальным, которые определялись как контрольные.

По предварительной оценке, военнослужащие, которые привлекались к учениям, продемонстрировали надлежащий уровень подготовки во время выполнения поставленных задач и готовы к выполнению боевых стрельб из зенитных ракетных комплексов «БУК-М1» в рамках тактических учений с боевой стрельбой, которые пройдут вскоре в Херсонской области.