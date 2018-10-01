На Буковине боевику «ДНР» дали 9 лет тюрьмы

Шевченковский районный суд Черновицкой области признал виновным жителя Донецкой области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации) и приговорил его к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Во время досудебного расследования установлено, что в 2014 году обвиняемый вступил в террористическую организацию «Донецкая народная республика» и участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В частности, в составе террористической группировки осуществлял патрулирование города Ясиноватая Донецкой области, запугивал местное население, а также осуществлял охрану стратегических военных объектов террористической организации.

За содеянное суд назначил злоумышленнику наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащем ему на праве собственности имущества, за исключением жилья.

До вступления приговора в законную силу подсудимый находится под стражей в ГУ «Черновицкий следственный изолятор».