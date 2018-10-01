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Кличко: У меня бойлер

Сегодня, 15:42 citynews.net.ua | Напечатать

Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что центральное горячее водоснабжение будет при наличии газа, но советует киевлянам иметь бойлеры.

Об этом он рассказал Украинской правде.

Отвечая на вопрос о горячей воде, Кличко сказал, что этот вопрос – «к Коболеву» (глава НАК «Нафтогаз Украины»).

«Вот говорят, что Кличко закрутил краны и отключил горячую воду. Простите, я снова начинаю шутить: «Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей?». Подогреть Правильно! А чем мы греем воду? Газом! А газа нам сейчас не дают», - заявил мэр.

На вопрос, есть ли у него самого горячая вода, Кличко ответил: «У меня бойлер».

«Раньше у всех было центральное водоснабжение. И мы все зависели от водоснабжения. Но все мы хотим независимости в этом. Если есть горячая вода - очень хорошо, если нет, можно включить бойлер», - пояснил он.

«Я понимаю, что не каждый может себе позволить. Но мы все заложники той системы, которая досталась нам в наследство. Она такая», - сказал киевский голова.

Кличко сказал, что понимает Коболева, «но нельзя отстаивать интересы компании, не учитывая интересы жителей города».

На замечание, что людям не интересно, кто виноват в отсутствии горячей воды, мэр ответил: «Я готов это предоставить, но дайте нам газ! В течение недели мы эту проблему решим».

Как известно, в дома многих киевлян уже несколько месяцев нет подачи горячей воды.


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