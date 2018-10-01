Центризбирком избрал нового главу

Центризбирком избрал нового главуСегодня, 14:30
Обновленная Центральная избирательная комиссия на закрытом заседании избрала председателем члена ЦИК по квоте "Воля народа" Татьяну Слипачук.
Об этом сообщает общественное движение "ОПОРА" в Twitter.
"Только что за закрытыми дверями прозвучали аплодисменты. Похоже, что председатель избран. Говорят, что это Татьяна Слипачук (подслушано за двойными дверями)", - говорится в сообщении.
В сообщении выражается сожаление, что заседание проходило без участия прессы, несмотря на рекомендации общественных организаций.
Новый руководитель ЦИК также должен теперь внести кандидатуры заместителей и секретаря.