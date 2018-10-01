Центризбирком избрал нового главу

Обновленная Центральная избирательная комиссия на закрытом заседании избрала председателем члена ЦИК по квоте "Воля народа" Татьяну Слипачук.

Об этом сообщает общественное движение "ОПОРА" в Twitter.

"Только что за закрытыми дверями прозвучали аплодисменты. Похоже, что председатель избран. Говорят, что это Татьяна Слипачук (подслушано за двойными дверями)", - говорится в сообщении.

В сообщении выражается сожаление, что заседание проходило без участия прессы, несмотря на рекомендации общественных организаций.

Новый руководитель ЦИК также должен теперь внести кандидатуры заместителей и секретаря.