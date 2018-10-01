В 10 школах Донетчины будет работать система дистанционного образования для детей из ОРДО

Система дистанционного образования для детей с оккупированной территории в этом году будет внедрена в 10 школах Донецкой области.

Об этом председатель Донецкой облгсадминистрации Александр Куць сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Детей с временно оккупированной территории привлекаем в украинское образовательное пространство. В этом году система дистанционного образования будет внедрена в 10 школах (в прошлом году их было вдвое меньше - 5)", - написал Куць.

Он отметил, что количество желающих получать украинское образование постоянно растет. Сроками детей не ограничивают, поэтому присоединиться к учебному процессу они могут в любое время.

В прошлом году дистанционным образованием и экстернатом было охвачено 3024 ребенка. "В этом году будет еще больше - судя по темпам регистрации. Примечательно, что "дистанционка" становится популярной не только среди учащихся 9 и 11 классов, а и среди детей начального звена", - отметил глава Донецкой ОГА.

Александр Куць констатировал, что из-за того, что на оккупированной территории получение украинского школьного образования, "мягко говоря, не приветствуется оккупационными властями, учиться детям приходится и там, и здесь".

"Украинские учителя учитывают эти обстоятельства и распределяют нагрузку соответствующим образом. Кроме того, сохраняют полную приватность своих учеников - их анкетные данные нигде не публикуются. Безопасность детей - превыше всего", - написал он