В Житомирской области женщину госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

В Житомирской области вчера, 4 октября 2018 года, жительницу с. Белка госпитализировали с подозрением на сибирскую язву.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Житомирской области.

Как отмечается, вчера 35-летнюю женщину доставили в инфекционное отделение Коростенской ЦРБ с подозрением на сибирскую язву (кожная форма). Сообщается, что женщина заболела 1 октября, а обратилась к медикам 4 октября.

В настоящее время для проведения расследования случая заболевания сформирована бригада медиков и начата работа в очаге заболевания.

"С целью установления диагноза во время расследования был отобран биоматериал от больной, пробы из объектов окружающей среды (почва, вода) для проведения лабораторных исследований. Сейчас исследования продолжаются", - говорится в сообщении.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов; протекает в кожной или септической форме.