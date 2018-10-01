Суд разрешил военной прокуратуре вести заочное расследование в отношении экс-министра Клименко

Печерский районный суд Киева разрешил Главной военной прокуратуре вести заочное расследование в отношении бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос в Фейсбуке.

По его словам, суд три месяца слушал аргументы прокуроров и защиты и 5 октября удовлетворил ходатайство.

Матиос отметил, что Клименко является подозреваемым по делу против 52 экс-сотрудников налоговых органов, которые подозреваются в нанесении государству 100 млрд гривен ущерба.

"Осталось пройти процедуру заочного досудебного расследования и заочного судебного разбирательства в отношении находящихся в "добровольном российском изгнании" беглецов. Первый - подозреваемый Клименко. Прокурор обратился в суд с ходатайством (о заочном расследовании) в начале июля", - отметил Матиос.

Подозреваемого Клименко в процессе представляли пятеро адвокатов. Кроме того, суд привлекал четверых адвокатов для оказания бесплатной правовой помощи в связи с тем, что защитники экс-министра систематически не являлись на заседания.

В ближайшее время обвинительный акт против Клименко будет передан в суд.