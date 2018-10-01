Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Сенат США признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.

В частности, Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 признается геноцидом украинского народа.

В постановляющей части документа включено признание Сенатом выводов правительственной комиссии США по голоду в Украине (от 22 апреля 1988) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 годах геноцид против украинцев".

Также в резолюции осуждаются систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

Проект подобной резолюции был утвержден комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и сейчас ожидает рассмотрения во время пленарного заседания.