Кабмин с 8 октября возобновляет масштабный контроль скорости на дорогах

Кабинет Министров с 8 октября возобновляет масштабный контроль скорости специальными средствами и силами Национальной полиции.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Уже с понедельника, 8 октября», - сказал Гройсман.

Он пояснил, что следующая неделя режима контроля движения будет носить несколько просветительский характер - водителей будут устно предупреждать о превышении. Но потом начнут штрафовать в соответствии с законодательством.

«И здесь я должен сказать: мне не нужны ни штрафы, ни наказания. Нужно, чтобы и водители были здоровы, и пешеходы. Первую неделю Нацполиция будет предупреждать. Дальше - задействуем все механизмы», - сказал глава правительства.

Он также обратил внимание, что проверке подлежит и соблюдение технических норм вывода транспорта в рейс.