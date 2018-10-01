Кабмин с 8 октября возобновляет масштабный контроль скорости на дорогах

Кабмин с 8 октября возобновляет масштабный контроль скорости на дорогахСегодня, 15:50
Кабинет Министров с 8 октября возобновляет масштабный контроль скорости специальными средствами и силами Национальной полиции.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
«Уже с понедельника, 8 октября», - сказал Гройсман.
Он пояснил, что следующая неделя режима контроля движения будет носить несколько просветительский характер - водителей будут устно предупреждать о превышении. Но потом начнут штрафовать в соответствии с законодательством.
«И здесь я должен сказать: мне не нужны ни штрафы, ни наказания. Нужно, чтобы и водители были здоровы, и пешеходы. Первую неделю Нацполиция будет предупреждать. Дальше - задействуем все механизмы», - сказал глава правительства.
Он также обратил внимание, что проверке подлежит и соблюдение технических норм вывода транспорта в рейс.