Украина установит радиолокационную защиту вдоль побережья Азовского моря

Украина построит радиолокационную защиту вдоль побережья Азовского и Черного морей. Об этом журналистам сообщила представитель президента в парламенте, народный депутат Ирина Луценко, пишет РБК-Украина.

В частности, она напомнила о проекте "Стена".

"Я вам скажу, что проект "Стена", о котором многие говорили в негативном свете, предусматривает финансирование через трастовые фонды радиолокационной защиты по всему побережью Черного и Азовского морей", - сообщила Луценко.

Она также отметила, что Украина не афиширует работу в этом направлении.

"Работаем по этой защите уже несколько лет. Это не афишируется, но такая работа ведется. Радиолокационные станции, мы видим, что происходит на море. Это построение активно продолжается. Я также думаю, что будет вводиться дополнительная военная техника", - добавила она.