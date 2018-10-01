Пролет Керченского моста упал в море (видео)

Пролет строящейся железнодорожной части Керченского моста во время монтажа съехал в воду, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу оператора транспортного перехода – ФКУ «Упрдор "Тамань».

«На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье», – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент, вероятно, произошел в результате технической неисправности одной из домкратных систем.

«Опоры не повреждены, несущая способность не нарушена. Само пролётное строение, оказавшееся в воде, извлекут из акватории кранами после необходимой подготовки. На место упавшего пролетного строения будет установлено новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 суток», – сообщили в ФКУ.