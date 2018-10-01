Закон о «едином окне» на таможне вступил в силу

В Украине вступил в силу закон о введении «единого окна» на таможне.

Данный документ №2530-VIII 3 октября был опубликован в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины» и вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Основная суть принятого закона - в упрощении процедур при таможенном оформлении товаров. В частности, госорганы, которые выдали разрешительные документы на таможенное оформление, обязуются вносить их в электронном виде в государственную информационную систему «Единое окно международной торговли». Речь идет о фитосанитарах, ветеринарах, экологах, радиологах и других контролерах. Со своей стороны, органы доходов и сборов не смогут требовать от декларанта разрешительных документов в бумажном виде, если согласно закону они должны быть в системе «единое окно». (В документе формулировки »таможенные органы» заменили на «органы доходов и сборов»).

На таможне убрали радиологический контроль, который сейчас осуществляют экологи. Представителей экологической службы будут вызывать, только если мобильные устройства пограничников покажут превышение радиационного фона.

Таким образом, на таможне останутся только таможенники и пограничники. Они будут предварительно осматривать товары и за два часа принимать решение, пропускать ли их, или вызвать профильных экспертов. В случае вызова эксперты должны прибыть немедленно и так же за два часа принять решение, пропускать товар, запретить пропуск или назначить инспектирование/взятие проб/дополнительную обработку.

Данные о каких-либо принятых в отношении товара решениях вносятся в информационную систему «единое окно».

Согласно закону, автоматизированная система управления рисками (АСАУР) является составной частью единой автоматизированной информационной системы органов доходов и сборов. Это должно исключить неконтролируемость и различные подходы к определению таможенной стоимости товаров в разных пунктах.

При временном вывозе из Украины культурных ценностей нужно будет предоставить разрешающие это документы.

Программистам спецподразделения Государственной фискальной службы предполагается установить более высокие зарплаты, в расчете по состоянию на 2018 год: ведущему специалисту - 35 тыс. грн, главному специалисту - 38,7 тыс. грн, заместителю руководителя - 42 тыс. грн, руководителю подразделения - 44 тыс. грн.

Кроме того, законопроект имплементирует в украинское законодательство часть положений Конвенции об общем режиме транзита NCTS