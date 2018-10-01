На Донбассе задержали боевиков, которые 4 года прятались в РФ

Полицейские Константиновки из состава Объединенных сил задержали двух боевиков, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В составе незаконного вооруженного формирования жители Константиновки, 28 и 29 лет, незаконно осуществляли досмотр транспорта и граждан на блокпосту. Один из приятелей дежурил с палкой в ​​руках, другой – с оружием.

В том же году оба разочаровались в службе и оставили город. Почти 4 года приятели жили в РФ, однако и там нашли только разочарование.

Мужчины решили вернуться в родную страну и были уверены, что благодаря конспирации, которой они придерживались на блокпосту боевиков, уголовное прошлое останется незамеченным для полиции.

На момент появления в Константиновке бывших боевиков полицейские уже имели информацию о их причастности к террористической группировке.

Относительно боевиков возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до 8 лет лишения свободы. Избежать уголовной ответственности мужчины могли бы, добровольно сдавшись в полицию.