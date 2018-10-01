Бюджетные расходы на предоставление субсидий украинцам урезали на 20 млрд гривен

Расходы на субсидии для населения в государственном бюджете в 2018 году урезали на 20 миллиардов гривен. Об этом в эфире Радио НВ сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, - передает НВ-Бизнес.

По его словам, сокращение бюджета на помощь населению связано с тем, что в прошлом году учитывались долги государства перед теплоснабжающими предприятиями.

Также, как отметил Рева, на рост выплат от государства влияют тарифы, а на уменьшение - повышение социальных стандартов.

Ранее Андрей Рева сообщил, что субсидии не предоставят тем, кто получает денежные переводы из-за рубежа в размере более 50 тысяч гривен и выигрыш в лотерею суммы, которая также превышает 50 тысяч.