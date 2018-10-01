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Суд отказался арестовывать Гужву

Сегодня, 18:10 citynews.net.ua | Напечатать

Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения для главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы с залога на содержание под стражей, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в ходатайстве следственным судьей отказано, поскольку ч.6 ст.193 УПК Украины предусмотрен порядок рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, в отсутствие подозреваемого, только в случае, если прокурором, кроме наличия оснований предусмотренных ста.177 УПК Украины, будет доказано, что подозреваемый, обвиняемый объявлен в международный розыск, а обратились с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей, которое просили рассмотреть по правилам ч.6 ст.193 УПК Украины, в отсутствие подозреваемого.

В ходе судебного заседания прокурор в порядке ст.185 УПК Украины, подал новое ходатайство об избрании меры пресечения, которым просил заменить первоочередное ходатайство об изменении меры пресечения. Однако замена ходатайство об изменении меры пресечения не предусмотрена.


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