Суд отказался арестовывать Гужву

Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения для главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы с залога на содержание под стражей, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в ходатайстве следственным судьей отказано, поскольку ч.6 ст.193 УПК Украины предусмотрен порядок рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, в отсутствие подозреваемого, только в случае, если прокурором, кроме наличия оснований предусмотренных ста.177 УПК Украины, будет доказано, что подозреваемый, обвиняемый объявлен в международный розыск, а обратились с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей, которое просили рассмотреть по правилам ч.6 ст.193 УПК Украины, в отсутствие подозреваемого.

В ходе судебного заседания прокурор в порядке ст.185 УПК Украины, подал новое ходатайство об избрании меры пресечения, которым просил заменить первоочередное ходатайство об изменении меры пресечения. Однако замена ходатайство об изменении меры пресечения не предусмотрена.