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Украинскому политзаключенному Балуху в оккупированном Крыму сократили срок заключения

Сегодня, 17:56 citynews.net.ua | Напечатать

Верховный "суд" оккупированного Россией Крыма сократил на месяц срок заключения украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха. Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что "суд" в среду, 3 октября, рассмотрел апелляционную жалобу и решил изменить приговор украинскому политзаключенному Балаху. Он проведет в тюрьме 4 года 11 месяцев вместо 5 лет.

"Суд" смягчил приговор, "учитывая положительную характеристику Владимира Балуха".

Владимир Балух назвал дело против него сфабрикованным и объявил голодовку 19 марта 2018 в знак протеста.


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