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Глава одного из районов Харьковщины оказался российским шпионом

Сегодня, 17:25 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили главу администрации одного из районов Харькова на сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники СБУ установили, что чиновник в 2015 году во время пребывания в  аннексированном Крыму был завербован представителями ФСБ для выполнения задач в ущерб государственной безопасности Украины.

«Встречи с кураторами происходили как на территории РФ, так и в третьих странах», - сообщил на брифинге заместитель главы СБУ Виктор Кононенко. По его словам чиновник, имеющий допуск к государственной тайне, также активно использовал для общения с россиянами электронную почту и выданные кураторами средства мобильной связи со специальными приложениями.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что райадминистрация под руководством злоумышленника фактически саботировала указы Президента по обеспечению «очередей» мобилизации на территории района. Кроме того, по инициативе должностного лица в Харькове были созданы «альтернативные» союзы ветеранов АТО.

«Они занимались не помощью ветеранам войны на востоке, а вымогательством денежных средств с предпринимателей города», - подчеркнул Кононенко. Через деятельность этих псевдосоюзов также собиралась, систематизировалась и передавалась главе администрации информация о личных данных участников антитеррористической операции. Он накапливал полученную информацию на электронных устройствах для последующей передачи спецслужбам РФ с использованием заранее отработанных каналов электронной связи.

В ходе следственно-оперативных действий правоохранители выявили и задокументировали факт сбора злоумышленником для передачи российскому куратору списков военнослужащих, участвовавших в АТО. Согласно заключению Государственного эксперта по вопросам тайн собранные должностным лицом материалы содержат служебную информацию, передача которой спецслужбам РФ нанесет существенный вред государственной безопасности Украины.

Сотрудники спецслужбы в пределах досудебного расследования также установили факт наличия у чиновника двойного гражданства. При содействии ФСБ без имеющихся на то оснований злоумышленник в феврале 2015 пользовался на временно аннексированной территории АР Крым внутренним паспортом гражданина РФ. В апреле 2016 этот паспорт был изменен Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве на другой, также должностному лицу был издан загранпаспорт гражданина РФ и индивидуальный налоговый номер.

Сейчас по результатам расследования главе администрации объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Мужчину объявят в розыск в связи с тем, что он скрывается на территории РФ от органа досудебного расследования.


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