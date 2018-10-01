В Днепре 7-летний мальчик умер от отравления грибами

В Днепре от отравления грибами умер семилетний мальчик. Правоохранители начали расследование по факту гибели ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

Ребенка госпитализировали с кишечным расстройством 2 октября и сегодня должны были направить на лечение в "Охматдет" в Киеве, однако мальчик не выжил.

Городское издание "Наше мисто" сообщает, что мальчик съел сырой гриб во время прогулки в воскресенье, 30 сентября, но признался в этом родителям только два дня спустя.

С начала октября в инфекционную больницу Днепра поступили еще двое пострадавших от бледной поганки – муж и жена. Они 29 сентября насобирали шампиньонов на даче, приготовили и съели. К счастью, семейную пару удалось спасти.