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Кабмин разрешил фото- и видеофиксацию нарушений на дорогах

Сегодня, 16:08 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет Министров Украины принял решение о внедрении более современных средств измерительной техники контроля безопасности дорожного движения, а именно средств определения пространственно-временных координат транспортных средств и средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме. Соответствующее решение Правительства инициировано и разработано Минэкономразвития, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Контроль безопасности дорожного движения до сих пор мог осуществляться исключительно с помощью средств дистанционного измерения скорости движения транспортных средств, таких как TruCAM или Визир. Своим решением правительство расширило перечень типов технических средств, которые могут использоваться для контроля безопасности дорожного движения. Теперь вместе с использованием средств дистанционного контроля скорости транспортного средства на дороге разрешено использование средств определения его пространственно-временных координат и средств с функцией фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.

Принятое решение вносит соответствующие изменения в Технический регламент законодательно регулируемых средств измерительной техники, а также перечень категорий законодательно регулируемых средств измерительной техники, подлежащих периодической поверке.

Ожидается, что внедрение использования этих средств обеспечит повышение качества контроля за соблюдением правил дорожного движения и как результат повышение безопасности на дорогах. Также это окажет положительное экономическое влияние на национальных производителей таких технических средств в связи с увеличением объемов производства и реализации их продукции.


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