СБУ: Сын Януковича готовил беспорядки в Киеве

Сын беглого экс-президента Виктора Януковича пытался организовать провокацию на Банковой в Киеве.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает Украинская правда.

По его словам, Россия продолжает организовывать провокации для дестабилизации ситуации в Украине, ряд из них СБУ удалось предотвратить.

«15 и 16 сентября совместно с Национальной полицией заблокированы намерения бывшего лидера «Молодых регионов» Сергея Хижняка, который находится на территории РФ, по указанию и финансированию Александра Януковича организовать провокационную акцию возле Администрации Президента Украины», - сказал Кононенко.

По его словам, стоимость провокации оценена российской стороной в 3 тыс. долларов.

«Аванс в размере 30 тыс. гривен был перечислен Хижняком на банковскую карточку организатора акции сразу после получения согласия на ее проведение», - отметил Кононенко.

По словам представителя СБУ, организаторов и участников акции задержали, допросили, задокументирован заказной характер, изъята соответствующая документация.