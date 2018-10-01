Украина и Молдова будут расширять практику совместной охраны госграницы

Молдова и Украина заинтересованы в расширении совместного контроля украино-молдовской границы.

Об этом в среду, 3 октября, во время совместной пресс-конференции сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Уляновски, передает РБК-Украина.

"Республика Молдова заинтересована в расширении такого контроля и в других ПП на границе, открытии движения пассажирского автомобильного транспорта "Унгвар-Бронница и в строительстве нового моста через Днестр возле Косолуцка и Ямполя", - сказал он.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин положительно оценил проведение совместного с Молдовой контроля на украино-молдавской границе.

"Мы считаем, что тот контроль, который сейчас действует на украинско-молдавской границе, он функционирует эффективно, и мы говорили о возможности поразмышлять о его продлении", - добавил Климкин.