В Киевской области мужчину облили горючим и подожгли, заставляя признаться в краже

Группа парней устроила пытки над мужчиной в его собственном доме в селе Поправка Киевской области, после чего облили горючей жидкостью и подожгли.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Известно, что таким способом молодые люди требовали признания от мужчины в совершении кражи, но тот отрицал свою вину.

"На спецлинию 102 обратились врачи местной центральной больницы, которые сообщили, что к ним привезли пациента с термическими ожогами шеи и рук первой и второй степени, который имеет многочисленные ушибы и гематомы", - говорится в сообщении.

Полиция выяснила, что в дом пострадавшего незаконно ворвались четверо парней, которые закрыли лица медицинскими масками. Злоумышленники начали жестоко избивать хозяина усадьбы, требуя от него признаться в совершении кражи. После многократного отрицания преступления пострадавшим, один из злоумышленников облил его горючей смесью, которую принес с собой, и поджег ее на мужчине. После этого хозяин дома все также отказался признавать вину. Нападавшие потушили огонь на мужчине и скрылись с места инцидента.

Правоохранители уже задержали 26-летнего местного жителя, который и подозревается в нападении. В настоящее время он находится в СИЗО до избрания ему меры пресечения судом.